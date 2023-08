Broken Sword: Parzival’s Stone: Brandneues Abenteuer und 4K-Remaster des Originals

Broken Sword: Parzival’s Stone wird ein brandneues Abenteuer der Serie sein und ist für Konsole, PC und Handy in Entwicklung. Das Spiel verwendet dabei einen revolutionären „Super 2D“-Grafikansatz.

George und Nico treffen sich, finden sich aber bald in einer schrecklichen Verschwörung wieder, in die Nazi-Schatzsucher, brutale mittelalterliche Geschichten und Quantenphysik verwickelt sind.

Wie alle Broken Sword-Spiele kann auch dieses ohne Vorkenntnisse der Vorgängertitel gespielt werden. Der Fokus auf die Benutzererfahrung wird sicherstellen, dass das Spiel sowohl Fans der Serie als auch eine neue Generation von Abenteuerspielern anspricht.

Broken Sword – Parzival’s Stone Merkmale:

Schlüpft in die Rollen von George und Nico, während sie ein uraltes Manuskript untersuchen und in eine erschreckende Verschwörung und in eine Welt von Nazi-Schatzjägern, alten mittelalterlichen Geschichten und Quantenphysik hineingezogen werden.

Navigiert durch die Hinweise des Manuskripts, um den geheimen Ort des Grals aufzudecken (aber nicht so, wie man es erwarten würde): ein mythischer Schatz, der seit tausend Jahren verschollen ist.

Konkurriert mit skrupellosen Technologieunternehmern, korrupten Regierungsbehörden und milliardenschweren globalen Energiekonzernen, die ebenfalls darauf aus sind, unsere Helden zum ultimativen Ziel zu bringen. Denn George und Nico sind vielleicht das Einzige, was die ganze Welt vor einem Armageddon bewahrt.

Spielt euer Abenteuer in einer „Super 2D“-Umgebung, die aus farbigen 2D-Hintergrundelementen besteht, die auf 3D-Geometrie angewendet werden und sich in Echtzeit bewegen.

Davor, in Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged, werden Sie:

Tretet hinaus auf die Straßen von Paris, wo George in eine mysteriöse Reise voller Intrigen und Gefahren verwickelt wird.

Erlebt ein weltumspannendes Abenteuer, erforscht exotische Orte, löst uralte Rätsel und vereitelt eine dunkle Verschwörung, um die geheimen Wahrheiten der Tempelritter zu enthüllen – egal, ob ihr zum ersten Mal dabei seid oder einen geliebten Klassiker wieder aufleben lasst.

Lauscht dem verbesserten Ton, während Revolution die bisher beste und beeindruckendste Version von George und Nicos ursprünglichem Abenteuer liefert.

Hier gibt es einen ersten Trailer zu sehen:

Darüber hinaus gibt es in der Screenshot Galerie die ersten Bilder aus dem Spiel für euch. Klickt euch durch, um die neue Grafik zu bestaunen:

Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged ist die 4K-Neuauflage des ersten Baphomets Fluch-Spiels, das für Konsole, PC und Mobilgeräte entwickelt wird und Anfang 2024 erscheinen soll. Es wurde entwickelt, um alles, was Fans lieben, zu verbessern, ohne den Kerncharme zu verlieren, der das Spiel über 25 Jahre hinweg zu einem dauerhaften Klassiker macht.

So wird das Spiel viel mehr sein als nur ein Stück Nostalgie für bestehende Fans, sondern auch eine Möglichkeit für Neueinsteiger, das erste Kapitel der Serie zu erleben und dabei die schärfere Grafik zu nutzen, die die heutige Hardware bietet. Da es vor dem neuen Abenteuer erscheint, ist es der perfekte Einstieg für Neueinsteiger in die humorvollen, weltumspannenden Mystery-Titel, für die Revolution bekannt ist.

Beide Spiele wurden offiziell, während Microsofts Xbox Showcase auf der Gamescom vorgestellt. Weitere Details zu beiden Spielen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.