Call of Duty: Black Ops Cold War: Update zu Season Six ausgerollt

Call of Duty: Black Ops Cold War Season Six startet in der kommenden Woche und das Update dazu wurde jetzt ausgerollt.

Macht euch bereit für finalen Showdown voller neuer MP- und Zombies-Inhalte ab nächster Woche. Call of Duty: Black Ops Cold War Season Six beginnt um 9PM PT am 7. Oktober 2021.

Inhalte:

100 neue Battle Pass-Tiers, darunter die Rückkehr von Alex Mason

Drei kostenlose Waffen zum Start: 410 Ironhide Shotgun, Grav Assault Rifle und Battle Axe

Neue MP-Karten: Deprogramm (6v6), Amerika (6v6) und Gluboko (2v2/3v3)

Neue Zombies-Karte: „Verlassen“

Neuer Zombies-Perk: PhD-Schieberegler

Neue Zombies-Wunderwaffe: Chrysalax

Neue Zombies-Unterstützungswaffen: ARC-XD und Handkanone

Neue Zombies Onslaught-Karte, -Modus und Waffen-Blaupausen-Herausforderung (PlayStation)

Neue Prestige-Shop-Waffenblaupausen und Vermächtnis-Inhalte

Vier neue Prestige-Stufen

Waffentuning für EM2, TEC-9, Marshal, C58, LC10 und mehr

Neue Multiplayer- & Zombies-Saison-Herausforderungen

Weitere MP- und Zombies-Inhalte während des „The Haunting“-Events, das am 19. Oktober beginnt

KNIFE FIGHT 3V3 & 12V12 MOSHPIT KEHREN ZURÜCK

Diese Woche bringen wir in den letzten Tagen der fünften Saison den Messerkampf 3v3 für Nahkampf-Fans zurück, jetzt mit der Sai-Belohnungswaffe aus dem The Numbers Event. In dieser Woche stehen außerdem 12v12 Moshpit, Zoo 24/7, Demolition und Face Off 6v6 auf dem Programm, sowie Outbreak Survival in Zombies, während wir den Countdown zum Start von Season Six herunterzählen.

Wenn ihr noch nicht alle Herausforderungen in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone während des The Numbers Events abgeschlossen habt, habt ihr immer noch Zeit, eure Belohnungen zu verdienen und die Sai Melee-Waffe freizuschalten. Es werden auch eine neue Herausforderung im Spiel in MP und Zombies eingeführt, um die Sai nach dem Ende des Events für diejenigen freizuschalten, die es verpasst haben.

2XP + 2X BATTLE PASS XP WOCHENENDE

Die neue Saison steht vor der Tür und damit endet die fünfte Season mit einem Doppel-EP + Doppel-Battle-Pass-EP-Wochenende. Jetzt habt ihr die Chance, den Prestige-Master zu erreichen, die letzten MP- und Zombies-Herausforderungen der Saison abzuschließen und alle 100 Battle-Pass-Tiers freizuschalten, bevor diese endet.

Hier gibt es den Season Six Gameplay Trailer zu Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone:

Patch Notes

GLOBAL

Operator-Missionen

Die Titel der Operator-Missionen, die falsch benannt waren, wurden angepasst.

MULTIPLAYER

Modi

Knife Fight 3v3: Der Sai und der „Tri Chroma“ Blueprint wurden zu den Knife Fight 3v3 Ausrüstungen hinzugefügt.

Ausgewählte Playlists

Knife Fight 3v3 [NEU] (jetzt mit der Sai)

Zoo 24/7 (auch in Hardcore verfügbar)

Demolition (Auch in Hardcore verfügbar)

Nuketown 24/7 (Auch in Hardcore verfügbar)

Face Off 6v6 (Auch in Hardcore verfügbar)

12v12 Moshpit (Auch in Hardcore verfügbar)

Party-Spiele

Multi-Teams

ZOMBIES

Verfügbare Playlists