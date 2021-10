BANDAI NAMCO Entertainment: Unternehmen ändert Logo ab nächstem Jahr

BANDAI NAMCO Entertainment wird ab April 2022 nicht mehr mit dem bekannten orange-farbigen Logo auftreten, sondern in Magenta sein Unternehmen präsentieren. Ebenso soll der neue Slogan „Fun for All into the Future“ die Einstellung der Marke verdeutlichen, „Träume, Spaß und Inspiration mit der ganzen Welt zu teilen“.

In der offiziellen Bekanntmachung von Masaru Kawaguchi, Präsident und Representative Director von BANDAI NAMCO Holdings Inc heißt es:

„Unser aktuelles Logo drückt die Verschmelzung von Bandai und Namco aus, die bei der Integration der beiden Unternehmen entstanden ist. Es wird durch ein neues Logo ersetzt, das unseren neuen Zweck widerspiegelt. Alle Unternehmen mit ‚Bandai Namco‘ in ihrem Namen werden dieses Logo verwenden. Und im Prinzip werden alle Unternehmen mit und ohne ‚Bandai Namco‘ in ihrem Namen dieses neue Gruppenlogo auf all ihren Produkten und Dienstleistungen verwenden. Dies ermöglicht es uns, den Wert aller unserer Produkte, Dienstleistungen und Labels unter einem Logo zu vereinen und den Markenwert der Bandai Namco Group auf dem auf dem globalen Markt.“

„Mit dem Beginn unseres nächsten mittelfristigen Plans im April 2022 wird unser neuer Zweck die ultimative Definition dessen sein wer wir als Unternehmen sind. Er wurde auf der Grundlage interner und externer Umfragen sowie von Diskussionen mit Mitarbeitern aus aller Welt, deren Meinungen und Ideen uns geleitet und inspiriert haben.“

„Grundlegend für unser Ziel ist die Idee, sich zu verbinden und zusammenzuarbeiten, um Dinge zu schaffen. Die Unterhaltung von Bandai Namco verbindet Fans auf der ganzen Welt. Indem wir den Menschen überall Spaß bieten, zaubern wir ein Lächeln auf ihre Gesichter und helfen ihnen, glücklich zu werden. Deshalb gibt es Bandai Namco.“

„Unser Unternehmenszweck drückt klar und deutlich aus, wie wir schon immer versucht haben, uns mit Fans überall zu verbinden, indem wir innovative IP, Produkte und Dienstleistungen entwickeln und mit unseren Fans teilen. Gemeinsam mit unseren Fans werden wir eine neue Ära für Bandai Namco einleiten und den Grund für unsere Existenz mit Stolz kommunizieren.“