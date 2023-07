Bandai Namco Entertainment: Teilnahme für die AnimagiC 2023 bestätigt

Autor:, in / Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco Entertainment Germany wird auch dieses Jahr wieder auf der AnimagiC 2023, welche vom 04. bis zum 06. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet, als Aussteller vertreten sein.

Der Messestand befindet sich im 2. Stock, wo Messebesucher erstmals die Möglichkeit haben werden, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections anspielen zu können. Das sich noch in Entwicklung befindende Spiel bietet die bislang größte Anzahl an spielbaren Charakteren in der Geschichte der Videospielreihe.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections wartet mit einer ganz neuen Geschichte auf, des Weiteren können Spieler*innen ebenfalls ausgewählte Szenen aus Narutos Kindheit bis hin zu seinem letzten Kampf mit Sasuke nachspielen.

Als weiteren anspielbaren Titel feiert Sword Art Online: Last Recollection seine Premiere. Darin entwickelt sich aus den Ereignissen des Anime Sword Art Online – War of Underworld eine völlig neue Geschichte mit harten Herausforderungen für Kirito und seine neuen Freunde.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections erscheint 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Sword Art Online: Last Recollection erscheint am 06. Oktober 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.