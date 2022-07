Bandai Namco Entertainment: Elden Ring Erweiterung, Tekken 8 und mehr geleakt

Autor:, in / Bandai Namco Entertainment

Bei einem angeblichen Ransomware-Angriff auf Server von Bandai Namco Entertainment sind angeblich Details zum Spiele Line-up des Publishers für das Geschäftsjahr 2023 geleakt worden.

Gegenüber Eurogamer wurde der Angriff von Bandai Namco noch nicht bestätigt.

Aus dem Leak geht hervor, dass der Publisher unter anderem an einer Erweiterung zu Elden Ring mit dem Zusatz „Barbarians of the Badlands“ arbeitet, die im dritten Quartal 2023 erscheinen soll.

Wie auf der Abbildung ganz unten zu sehen, werden die folgenden Spiele aufgelistet:

Armored Core

Dragon Ball The Breakers

Little Nightmares III

DragonBall Fighter Z Super

Digimonstory Cybersleuth 2

Elden Ring: Barbarians of the Badlands

Code Vein 2

One Punch Man Fighters Association

Dragon Ball Xenoverse 3

Bitte denkt daran, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Fake handelt und die genannten Titel offiziell nicht angekündigt wurden.