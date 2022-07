FIFA 22: Änderungen beim Offensiv- und Defensiv-Gameplay mit Title-Update 14

Flatterbälle

TU #14 führt folgende Änderung bei den Flatterbällen durch:

– Wir haben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Flatterball-Schüsse ausgeführt werden, wenn der Ball 0,67 Meter von den Füßen des ballführenden Spielers entfernt ist und ein Schuss mit großer Wucht angefordert wird.

Mit dieser Änderung wollen wir die Schussvielfalt im Gameplay erhöhen, um die Schussvorgänge noch authentischer zu gestalten. Ob ein Flatterball ausgeführt wird, wird nicht von den Werten beeinflusst. Seine Bedingungen beziehen sich auf die genannte Distanz und die Schussrichtung. Der Schusswinkel muss nach vorne gerichtet sein, etwa in die Richtung, in die der ballführende Spieler bereits schaut.

So könnte ein Flatterball im Spiel nach TU #14 aussehen:

Und hier ist ein weiteres Beispiel:

Neue Spezialbewegung: Ballrollenzug 180

In TU #14 wurde eine neue Spezialbewegung hinzugefügt:

– Wir haben die neue Ballrollenzug-180-Spezialbewegung eingebaut. Sie kann von Spielern mit einem Spezialbewegungs-Wert von 4 oder 5 Sternen ausgeführt werden.

Der Ballrollenzug 180 soll den Spielern mehr Optionen geben, wenn sie sich mit dem Ball bewegen. Sie können sich so in neuen Spielsituationen Räume verschaffen und ihre Gegenspieler möglicherweise täuschen. Es handelt sich um ein weiteres Tool, mit dem die Stürmer die Abwehr austricksen können. Alle Verteidiger sollten sich also darauf einstellen. So führt ihr diese Spezialbewegung mit der Standard-Steuerung aus:

Haltet L1 (PlayStation-Controller) oder LB (Xbox-Controller) gedrückt, bewegt den rechten Stick ruckartig gegen die Blickrichtung des ballführenden Spielers und bewegt ihn dann noch mal ruckartig, ohne L1 oder LB loszulassen.

So sieht der Ballrollenzug 180 in Aktion aus:

Schuss-Blocks

TU #14 enthält zwei Änderungen beim Blocken von Schüssen:

– Wir haben die Reichweite der versuchten Schuss-Blocks durch KI-gesteuerte Spieler deutlich verringert.

– Wir haben die Reichweite von versuchten Schuss-Blocks durch benutzergesteuerte Spieler leicht verringert.

Bei den Arbeiten an der Balance zwischen dem offensiven und dem defensiven Gameplay ist es eines unserer Ziele, es den Spielern zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten in sämtlichen Bereichen gegeneinander ausspielen zu können. Daher haben wir die Schuss-Block-Reichweite der KI-Spieler deutlich verringert, um das benutzergesteuerte Blocken von Schüssen noch stärker zu fördern.

Gleichzeitig haben wir aber auch die Schuss-Block-Reichweite der benutzergesteuerten Spieler leicht verringert, um in den Partien für ein noch offeneres und flüssigeres Schusserlebnis zu sorgen.

Flache Vollspannschüsse

TU #14 führt folgende Änderung bei den flachen Vollspannschüssen durch:

– Wir haben die Präzision der flachen Vollspannschüsse deutlich erhöht, die mit geringer und mittlerer Schusskraft ausgeführt werden.

Uns ist aufgefallen, dass flache Vollspannschüsse etwas zu selten eingesetzt werden, da ihre Präzision nicht immer dieselbe Konstanz wie andere Schussarten hatte. Daher haben wir ihre Präzision in Situationen mit niedriger Schusskraft und mittlerer Schusskraft angepasst. Wir gehen davon aus, dass sich die Präzision solcher flachen Vollspannschüsse um etwa 17,5 Prozent erhöht, wenn der Schütze nicht unter erheblichem Druck steht. Damit wollen wir den Spielern eine zusätzliche Option in 1-gegen-1-Situationen und anderen Szenarien geben.

Dieses Beispiel zeigt 100 mögliche flache Vollspannschüsse mit niedriger Schusskraft vor TU #14. Die schwarzen Linien stehen für potenzielle Schüsse neben oder über das Tor, die grünen Linien für die in diesem Szenario erzielten Tore, und die roten Linien stehen für mögliche Paraden des Torhüters.

So kann dieses Szenario nach TU #14 aussehen.

Wie ihr seht, ist die Zahl der grünen Schusslinien gestiegen und die Zahl der schwarzen Schusslinien gesunken. Die roten Linien liegen nun grundsätzlich näher beieinander. Insgesamt kommen die Schüsse enger und präziser, sodass sich der Torwart potenziell mehr anstrengen muss als zuvor.

Zweikampf-Distanz

TU #14 führt folgende Defensiv-Änderung durch:

– Wir haben die Reichweite deutlich verringert, die ein Verteidiger benötigt, um einen Zweikampf ohne entsprechende Aufforderung anzusetzen.

Mit dieser Änderung möchten wir, wie bei den Änderungen bei den Schuss-Blocks, ein aktiveres und kontrollierteres Spielerlebnis im Duell zwischen Stürmer und Verteidiger fördern. Diese Änderung wird sich vor allem (aber nicht nur) in Spielsituationen bemerkbar machen, in denen die Stürmer gegen KI-gesteuerte Verteidiger antreten und die Verteidiger das Mitspieler-Zustellen anwenden.

Bei hervorragendem Defensivverhalten kommt es grundsätzlich auf mehrere entscheidende Elemente wie zum Beispiel das Stellungsspiel, die Antizipation und natürlich das Zweikampfverhalten an. Mit dieser Änderung möchten wir den Fokus nun etwas stärker auf die spielergesteuerten Zweikämpfe legen als zuvor.