FIFA 22: Abstimmung zum Bundesliga Team of the Season

EA SPORTS FIFA 22 veröffentlicht Nominierte für Team of the Season der Bundesliga.

EA SPORTS FIFA freut sich, die nominierten Spieler für das FIFA 22 Team of the Season der Bundesliga bekannt zu geben und damit die Votingphase für das Bundesliga-TOTS zu starten. Bis zum 1. Mai 2022 können Fans für ihre Lieblingsspieler abstimmen und ihr eigenes Team of the Season zusammenstellen. Die Bekanntgabe des Teams findet am 13. Mai statt.

Die Abstimmung zum Bundesliga-TOTS ist hier zu finden. Alle Nominierten könnt ihr euch hier anschauen:

Für wen würdet ihr abstimmen?