FIFA 22: Cross-Play-Test auf Xbox Series X|S gestartet

Für FIFA 22 bringt das neue Title-Update 10 unter anderem die Vorbereitung auf den Cross-Play-Test, der in naher Zukunft stattfinden soll.

Wir hatten darüber gestern mehrfach berichtet und euch auch die Patch Notes für das Update gezeigt.

Die „nahe Zukunft“ ist offensichtlich nun früher eingetroffen als angenommen. Denn nicht nur ist das Update jetzt auch für Xbox-Konsolen verfügbar. Auch der Cross-Play-Test läuft schon.

Ein Screenshot von _ZIADJR zeigt, dass Cross-Play funktioniert, denn darauf zu sehen ist ein Xbox-Spieler, der gegen einen anderen auf PC antritt.

Wie bereits bekannt, wird der Cross-Play-Test auf die Spielmodi Online-Saisons und Online-Freundschaftsspiele begrenzt sein.

(FYI) Cross-play is now available on Xbox Series X|S

Credit to @_ZIADJR 📸 pic.twitter.com/YZ7SsD3P01

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) May 4, 2022