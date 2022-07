Prime Gaming: Angebote und Geschenke zum Prime Day

Autor:, in / Prime Gaming

Amazon Prime-Mitglieder können sich auf einige Geschenke freuen, denn die Angebote zum Prime Day 2022 sind jetzt verfügbar.

Hier gibt es einen kurzen Überblick über die Gaming-Highlights für Prime-Mitglieder bei Prime Gaming.

Prime Gaming

Prime Gaming bietet Mitgliedern mehr als 30 kostenlose Spiele zum Prime Day an. Dazu gehören auch die AAA-Titel Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends, Need for Speed Heat sowie Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy.

Prime-Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, sich eine ganze Menge Indie-Spiele bei Prime Gaming zu sichern, unter anderem Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams und viele weitere.

Mehr Informationen zu den Angeboten von Prime Gaming gibt es auf dem offiziellen Blog.

Für weitere Angebote zum Prime Day solltet ihr XboxDynasty auf Twitter folgen und auch diese Prime Day-Meldung im Auge behalten, in der wir euch über Angebote hinweisen und aktualisieren.

Auch unsere Deals-Sektion solltet ihr einen Besuch abstatten, da wir euch dort nicht nur zum Prime Day über Angebote informieren, sondern auch über die Verfügbarkeit der Xbox Series X-Konsole.