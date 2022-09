Call of Duty: Modern Warfare II: Kommentierte Trailer-Analyse zeigt was neu ist

In diesem Video zu Call of Duty Modern Warfare 2 möchten wir euch die Neuerungen aus dem Shooter vorstellen.

Am 15.09.2022 stand Call of Duty: Next im Fokus. Am Abend des besagten Tages warteten Millionen Fans der Reihe auf Neuigkeiten vom Entwickler selbst. Um 20.00 Uhr unserer Zeit wurde dann das große Event live geschaltet, mit mehr als 150 Streamern, die vor Ort waren.

Es gab im Anschluss jede Menge zu sehen und zu hören. Mit einem actionreichen Trailer begann die Show und dort gab es bereits einiges zu bestaunen, was uns in Call of Duty Modern Warfare II und Warzone 2.0 erwartet. Das Ganze haben wir in einem kurzen Video für euch zusammengefasst.

Im folgenden Video gibt es eine kleine Übersicht, worauf ihr euch freuen könnt: