Call of Duty: Modern Warfare II: Modus Infiziert in Season 2 spielbar

Für den Mehrspieler von Call of Duty: Modern Warfare II hat der Entwickler den Modus Infiziert vorab bestätigt.

In diesem Monat wird der Shooter Call of Duty: Modern Warfare II in seine zweite Season starten.

Welche neuen Dinge und Änderungen die Spieler im Mehrspieler, aber auch in Warzone 2.0 zu erwarten haben, darüber gab der Entwickler schon einige Auskünfte.

So wird bald der Hardcore Modus im Multiplayer spielbar sein, während im Battle Royale die alten Verhältnisse im Gulag einkehren.

Ein tolles Gefühl wäre es wohl auch, wenn man mit Freunden den Modus Infiziert spielen könnte, wenn Season 2 am 15. Februar startet.

Der Ansicht ist auch der Entwickler, der dieser Aussage eines Spielers auf Twitter zustimmte und sagte, dass man sich dann wohl am 15. sehen werde.

Season 2 wird damit also den Modus Infiziert in die Playlist aufnehmen.