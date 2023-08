Call of Duty: Modern Warfare III: Enthüllungs-Event lockt mit Belohnungen

Die Teilnahme am bevorstehenden Enthüllungs-Event zu Call of Duty: Modern Warfare III wird mit einer neuen Waffe und mehr belohnt.

Nehmt ihr in dieser Woche am Event teil, um die Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare III mitzuerleben, erhaltet ihr Belohnungen fürs Mitmachen.

Dazu findet am Donnerstag um 19:30 Uhr das Event im Battle Royale-Shooter Call of Duty: Warzone statt. Dort wird eine Mission in Al Mazrah spielbar sein.

Insgesamt sechs Belohnungen für Warzone und das aktuelle Modern Warfare II winken als Belohnung. Darunter auch eine neue Waffe: das Sturmgewehr M13C.

Die Belohnungen in der übersichtlichen Grafik: