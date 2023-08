Call of Duty: Modern Warfare III: KI-Tool wird Multiplayer angenehmer machen

Toxische Spieler können vielen Fans den Spaß an ihrem Lieblingsspiel verderben – das wissen auch die Verantwortlichen von Activision. Deshalb hat man ein neues System eingeführt, um die Lobbys von Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare II angenehmer zu gestalten.

Im Rahmen der neuen Voice-Chat-Moderation kommt ToxMod zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine KI-basierte Softwarelösung, die diskriminierende Inhalte, Hassreden und Belästigungen in Echtzeit erkennt.

Das neue System kommt seit gestern in Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone in den USA zum Einsatz. Zum Start am 10. November wird es weltweit in Call of Duty: Modern Warfare III eingesetzt. Vorerst ist die Erkennung nur für die englische Sprache verfügbar. Weitere Sprachen sollen in Kürze folgen.

Ihr braucht natürlich nicht zu befürchten, dass ihr gebannt werdet, nur weil ihr euch mit euren Freunden ein Wortgefecht geliefert habt, denn diese Inhalte sollen erkannt und nicht bestraft werden.

In Zukunft soll der Prüfprozess weiter verfeinert werden, damit Meldungen und Verstöße gegen den Verhaltenskodex schneller bearbeitet und geahndet werden können.