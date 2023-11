Call of Duty: Modern Warfare III: Warrior Pack unterstützt Militärveteranen

Das Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Warrior Pack ist da. Unterstützt die Militärveteranen der USA und Großbritanniens durch den Kauf des Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Warrior Packs für Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone.

Das Pack wurde von Ben, einem pensionierten U.S. Navy SEAL, inspiriert und in enger Zusammenarbeit mit ihm entwickelt.

Mit dem Kauf des Warrior Packs werden in Modern Warfare III und in Saison 1 von Call of Duty: Warzone sofort die folgenden Gegenstände im Spiel freigeschaltet:

„Koa King“-Operator-Skin

„Entthront“ SMG-Waffen-Blaupause

„6-Karat Kicker“ Scharfschützengewehr-Waffenabdruck

Fahrzeug-Skin „Insel-Styling“

Waffenzauber „Knochenspieß“

Animiertes Emblem „Löwenstolz“

„Dreifacher Knochendreizack“ Waffenaufkleber

Animierte Visitenkarte „Rollende Mähne“

1 Stunde 2XP Spielermarke

1 Stunde 2XP Waffenmünze

Der volle Kaufpreis für dieses spezielle Item, abzüglich der Mehrwertsteuer, wird an die Call of Duty Endowment (eine in den USA registrierte Wohltätigkeitsorganisation, EIN: 37-1589072) gespendet.

Die Call of Duty Endowment vergibt Zuschüsse an registrierte britische Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Organisationen in den USA, die erwerbslose und unterbeschäftigte Veteranen in Großbritannien und den USA in hochwertige Arbeitsplätze vermitteln.