Capcom Co., Ltd. möchte zum 40-jährigen Bestehen des Unternehmens seinen Stakeholdern und Fans gegenüber Dankbarkeit zeigen.

Capcom wird zur Feier des 40-jährigen Firmenjubiläums ab 12. Juni 2023 das digitale Online-Ziel „Capcom Town“ präsentieren, zusätzlich sind weitere Aktivitäten geplant.

Am 11. Juni 1983 wurde Capcom Co., Ltd. gegründet. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, eine Unterhaltungskultur zu schaffen, die die Sinne anregt.

Im Ergebnis zählen originelle und beliebte Marken wie Resident Evil, Monster Hunter und Street Fighter zum Portfolio. Neben den Spielen, die weltweit in über 200 Ländern vertrieben werden, erfolgte auch eine Expansion in andere Formen der Unterhaltung, wie große Hollywoodfilme und E-Sports.

Capcom schreibt zum Jahrestag: „Anlässlich des 40. Jahrestages seiner Gründung nimmt Capcom seinen Slogan ‚von Osaka in die Welt‘ zum Anlass, seinen Unterstützern auf der ganzen Welt auf diese Weise eine Botschaft der Dankbarkeit zu übermitteln. Dies geschieht in Form von Capcom Town, einer Website, die als digitales Online-Ziel für Fans auf der ganzen Welt konzipiert ist und am 12. Juni eröffnet werden soll. Die Website wird eine Reihe von Inhalten bieten, darunter ein virtuelles Museum, in dem Originalgrafiken und Entwicklungsdokumente für die ersten und letzten Teile der beliebten Spielereihen des Unternehmens ausgestellt werden, sowie eine Spieleecke, in der Besucher klassische Capcom-Titel wie Mega Man und Street Fighter II spielen können. Darüber hinaus plant Capcom eine Reihe weiterer Aktivitäten zum Jahrestag, die sich über alle Geschäftsbereiche erstrecken, darunter die Produktion eines Jubiläumsvideos, das über soziale Kanäle veröffentlicht wird.“