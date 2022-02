Capcom: Gütliche Einigung in Urheberrechtsklage erzielt

Im Juni des vergangenen Jahres reichte die Künstlerin und Designerin Judy A. Juracek Klage gegen Capcom wegen einer Urheberrechtsverletzung ein.

Bestandteil der Klage war die unrechtmäßige Nutzung von Bildern des japanischen Entwicklers aus ihrem Buch, die in Spielen wie Resident Evil 4 oder Devil May Cry verwendet wurden.

Dabei ging es um mehr als 80 Bilder auf dem 1996 erschienenen Buch „Surface“.

Die Anwälte forderten damals 12 Millionen Dollar für Schadensersatz und weitere Entschädigungen.

Wie die Anwaltskanzlei St. Onge IP mitteilt, haben beide Partner den Rechtsstreit beigelegt und sich gütlich geeinigt.

Zwar sind keine Details dazu bekannt, doch ist von einer gütlichen Einigung auszugehen.

In der Erklärung heißt es:

„Capcom und Judy Juracek haben ihren Streit über die angebliche Verwendung von Frau Juraceks Fotos in Capcoms Spielen gütlich beigelegt. Eine Klageabweisung wurde am 7. Februar 2022 beim District of Connecticut eingereicht, um den Rechtsstreit zu beenden.“