Cartel Tycoon: Macht und Moneten für Konsolen im Jahr 2023

Cartel Tycoon, der Survival-Business-Simulator von Entwickler Moon Moose und Publisher tinyBuild, schmuggelt am Dienstag, den 26. Juli 2022, eine Vielzahl neuer Inhalte aus dem Early Access in die Version 1.0 auf PC via Steam, Epic Games Store und GOG. 2023 können Drogenbarone ihr Imperium auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One ausweiten.

Erhebt euch aus den Slums und werdet zum unaufhaltsamen Mafiaboss, der über profitable Gebiete in einem fiktiven, vom Drogenhandel der 80er Jahre inspirierten Land herrscht. Baut eine ständig wachsende Versorgungskette aus Laboren, Werkstätten, Farmen, Forschungszentren und mehr auf, während ihr euch mit rivalisierenden Kartellen, abtrünnigen Leutnants, staatlichen Behörden und der öffentlichen Wahrnehmung auseinandersetzt.

Die Vollversion von Cartel Tycoon bietet eine noch tiefgreifendere, strategischere Erfahrung als die Early Access-Version, um einen effizienteren Betrieb zu gewährleisten, sowie eine neue Ware für den Handel auf dem Untergrundmarkt. Findet neue Wege, um mit Opium und anderen begehrten Produkten Gewinne zu erzielen, und nutzt die komplett überarbeiteten feindlichen Banden, die jetzt weniger gewalttätige Wege für den Handel, die Durchführung von Spezialmissionen, das Mieten von Gebäuden und die Eroberung feindlicher Gebiete bieten, während ihr gleichzeitig feindliche Übernahmen vermeidet.

Neue Systeme, wie z.B. das Gefängnis, bieten den Drogenbossen eine neue Möglichkeit, mit widerspenstigen Leutnants umzugehen, anstatt sich die Hände schmutzig zu machen. Einwohner geben Drogenbaronen legales Inventar, das sie für höhere Profite verkaufen können, während Guerilla-Kämpfer mit Feuerkraft einen Schmuggelpunkt verteidigen.

Schaltet neue Gebäude frei, indem ihr Quests erfüllt, z.B. eine Militärbasis, die die Produktion zentralisiert, und einen Flughafen, der als massiver Schmuggelpunkt für ein ständig wachsendes Imperium dient.

Rekrutiert zwielichtige Leutnants in storybasierten Quests, lernt neue Charaktere kennen und trefft sorgfältig Entscheidungen, die sowohl die Geschichte als auch das Gameplay beeinflussen.

Während rivalisierende Kartelle versuchen, euer Territorium zu erobern, müsst ihr euch vor den örtlichen Föderalisten und machtgierigen Leutnants in Acht nehmen. Meistert das unbarmherzige Leben eines Mafiabossses in der brutalen Kampagne des Survival-Modus oder wählt euer eigenes Abenteuer im brandneuen Sandbox-Modus mit seinen endlosen Anpassungsmöglichkeiten.

„Strategie- und Simulationsspiele geben uns oft strenge Maßstäbe vor und zwingen uns zu bestimmten Optimierungen“, sagt Leonid Gorbachov, Creative Director von Cartel Tycoon. „Cartel Tycoon hingegen lebt die Machtfantasie, ein Mafiaboss zu sein, der alle Fäden in der Hand hält. Teste deinen Mut im Survival-Modus oder genieße ein fruchtbares Leben im Luxus mit dem neuen Sandbox-Modus. Du hast die Wahl – du bist der Boss!“

Cartel Tycoon wird am Dienstag, den 26. Juli 2022 für PC über Steam, Epic Games Store und GOG für 24,99 USD / 20,99 € erhältlich sein. Es wird die Sprachen Englisch, Russisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch (Spanien), brasilianisches Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch und Türkisch unterstützen. Die Version für Konsolen erscheint im Jahr 2023.