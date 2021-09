Castlevania Advance Collection: Vier Spiele in einer Sammlung veröffentlicht

Erlebt vier legendäre Castlevania-Titel, wie ihr sie noch nie zuvor gesehen habt in der neuen Castlevania Advance Collection! Die Castlevaina Advance Collection umfasst Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow und DRACULA X!

Dazu wurden die Spiele um einige Funktionen erweitert. Somit habt ihr die Möglichkeit jederzeit zu speichern, könnt zurückspulen und Aufzeichnungen samt Wiederholungen zu betrachten. Bei jedem Spiel könnt ihr außerdem zwischen der japanischen, der amerikanischen und der europäischen Version wählen.

In der neuen Galerie warten zusätzliche Grafiken und in der Enzyklopädie neue Informationen zu den einzelnen Spielen auf euch. Die vier vollständigen Soundtracks sind auch mit dabei.

Die Castlevania Advance Collection ist jetzt digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam erhältlich und kompatibel mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

