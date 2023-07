Catan: Console Edition: Zweite Roadmap steckt voller Inhalte

Eine zweite Roadmap für Catan: Console Edition gibt eine Vorschau auf die Dinge, die Entwickler Nomad Games in den nächsten Monaten für das Spiel plant umzusetzen.

Die in drei Bereiche unterteilte Vorschau gibt demnach an, welche in Zukunft für das Spiel erscheinen werden. Ab dem 20. Juli wird demnach der Season Pass verfügbar sein. Er wird den DLC „The Helpers“, drei Content Packs und die erste große Erweiterung „Cities & Knights!“ umfassen. Die Inhalte werden nach und nach erscheinen, können aber auch einzeln erworben werden.

Für die Zukunft gibt man eine Umsetzung für Nintendo Switch, ein Winter und Frühlings Content Paket sowie eine größere Erweiterung für 5 bis 6 Spieler an

Im Video geht Senior Community Manager Benjamin Symons die Roadmp mit euch durch. Weitere Details findet ihr aber auch auf der Seite von Publisher Dovetail Games.