Cities: Skylines II: Städtische Dienste im Trailer-Spotlight

In Cities: Skylines II wird es so gut wie nichts geben, was ihr nicht umsetzen oder steuern könnt. Eure Stadt soll so realistisch und lebensecht wie möglich sein. Damit das Leben in einer Stadt funktioniert, sind städtische Dienste natürlich unerlässlich und auf diese konzentriert man sich bei Paradox in der neuen Feature-Highlights-Episode.

Über 3,5 Minuten lang erfahrt ihr, wie ihr für die Einwohner in eurer Stadt das Leben noch angenehmer gestalten könnt und was ihr auch für Bürger mit körperlichen Einschränkungen tun könnt, damit sich diese dort ebenso heimisch und willkommen fühlen.

Schulen stehen in diesem neuen Cities: Skylines II-Highlights-Video ebenso im Mittelpunkt wie Krankenhäuser – und, ja, auch Krematorien. Dafür, dass ein Krankenwagen Kranke und Verletzte rechtzeitig erreicht, seid ihr ebenso verantwortlich wie dafür, dass ein Leichenwagen dann anrückt, wenn es doch mal zu spät sein sollte.

Cities: Skylines II erscheint am 24. Oktober für Xbox Series X|S und PC inklusive Xbox Game Pass.