Cities: Skylines: Zwei neue Content Creator Packs und mehr erhältlich

Paradox Interactive hat während der PDXCON Remixed die Veröffentlichung von zwei neuen Content Creator Packs, Bridges & Piers und Train Stations, für Cities: Skylines bekannt gegeben.

Die Content Creator Packs sind für die Plattformen PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Zusätzlich erhältlich sind zwei neue Radiosender, Rail Hawk Radio und Sunny Breeze Radio, für Spieler, die beim Städtebau auf stimmungsvolle Musik Wert legen. Beide Radiosender sind für 3,99 Euro verfügbar.

Bridges & Piers Content Creator Pack

Preis: 4,99 Euro

Verbesserte und verschönerte Hafenviertel! Dieses Set besteht aus 22 einzigartigen Mods von Armesto, mit industriellen und klassischen Stilen, die auf der ganzen Welt zu finden sind. Spieler bauen das ikonische Erscheinungsbild ihrer Stadt aus und formen ihre ozeanische Skyline mit diesen essenziellen Anschlüssen.

Das Pack enthält:

7 Brücken für den regulären Verkehr

3 Einbahnstraßen-Zugbrücken

2 Fußgängerbrücken

8 neue Kaianlagen

2 neue Piers

Train Stations Content Creator Pack

Preis: 4,99 Euro

Train Stations bietet 12 Bahnhöfe und 4 Knotenpunkte, erstellt von BadPeanut. Egal, ob eine Stadt von einem Hoch- oder Tiefbahnhof profitieren würde, es gibt neue Nahverkehrsoptionen für alle Bedürfnisse, mit mehreren stilvollen Zug- und U-Bahn-Stationen, damit Bürger effizient dorthin gelangen können, wo sie hinmüssen. Spieler verbessern ihr Netzwerk mit modern aussehenden Bahnhöfen, die perfekt zu den Erweiterungen von Sunset Harbor und Mass Transit passen.

Das Pack enthält:

6 U-Bahn-Stationen

6 Bahnhöfe

4 Knotenpunkte des öffentlichen Verkehrs

Rail Hawk Radio

Preis: 3,99 Euro

Die pulsierende Stadt mag sich langsam zur Ruhe begeben, doch die Spieler fangen gerade erst an, zu 16 elektronischen Tracks zu jammen, während sie an flackernden Neonlichtern in den Fenstern vorbeischlendern oder der verspätete Zug perfekt zum Beat hält. Rail Hawk Radio ist der U-Bahn-Sender, wenn sich die Spieler auf eine Nacht voller lebendiger Erinnerungen vorbereiten.

Sunny Breeze Radio

Preis: 3,99 Euro

Palmen wiegen sich an der Uferpromenade der Stadt, während die Spieler die Sonne genießen, und die Musik spielt. Die 16 sonnigen Synthesizer-Tracks von Sunny Breeze Radio passen zur Laune, wenn sie darüber nachdenken, ihre Zehen ins Wasser zu tauchen. Die Wellen rufen, wenn die Spieler ihre Schuhe zu den Klängen dieser elektronischen Beats ausziehen. Die Sonne, der Sand und die Songs verbinden sich zu einem perfekten Sommertag mit einer gehörigen Portion Entspannung.