Copycat: Narratives Katzen-Abenteuer erscheint für Xbox

Spoonful of Wonder kündigt Copycat für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC und Mac an. Dass narrative Abenteuer folgt Dawn, einer Katze aus dem Tierheim, die lieber in der Wildnis leben würde, mit Olive aber eine neue Besitzerin findet.

Der Entwickler beschreibt Copycat laut Steam wie folgt:

„Copycat ist ein erzählerisches Indie-Spiel, mit dem man sich an einem regnerischen Nachmittag einkuscheln kann. Es ist eine intime, magische und hoffnungsvolle australische Geschichte, die die Bindung zwischen Mensch und Haustier in all ihren Formen wertschätzt. Die farbenfrohe Grafik des Spiels erfreut die Sinne und erkundet gleichzeitig dunkle emotionale Tiefen.“ „Wir verfolgen die Geschichte von Dawn, einer skeptischen Tierheimkatze, die lieber in der Wildnis leben würde, als wieder adoptiert zu werden. Dawn glaubt tatsächlich, dass sie eine Wildkatze ist. Und sie plant, zu fliehen, sobald sie die Gelegenheit dazu hat.“ „Dawn hat Zweifel, als sie die neue Besitzerin Olive kennenlernt, eine einsame ältere Aussie, die das Verschwinden ihres geliebten pelzigen Begleiters beklagt. Gemeinsam entwickeln Dawn und Olive eine tiefe Freundschaft, während zwei gebrochene Herzen sich gegenseitig heilen und lernen, als Einheit zu schlagen.“ „Alles ändert sich, als Olive erkrankt und eine streunende Nachahmerin Dawns Platz im Heim stiehlt und sie auf die Straße zwingt.“ „Wandere durch Gassen, über Zäune und Dächer, während du die wahre Bedeutung von Zuhause kennenlernst. Das nachdenkliche Tempo des Spiels gibt Ihnen die Möglichkeit, sich den Gefühlen von Liebe, Einsamkeit und Loslassen hinzugeben, während du in der Geschichte vorankommst.“

Schaut euch hier den Trailer zur Ankündigung sowie Bilder von Copycat an: