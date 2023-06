Corsairs: Battle of the Caribbean: Piraten-Strategiespiel setzt 2024 die Segel

Mit Corsairs: Battle of the Caribbean setzt die Echtzeitstrategie-Reihe im nächsten Jahr die Segel Richtung Xbox.

Microids kündigt mit Corsairs: Battle of the Caribbean die Rückkehr eines seiner beliebtesten Echtzeitstrategie-Franchises an. In diesem Strategie-/Management-Spiel, das im Jahr 2024 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll, könnt ihr die Segel auf den aufregenden Meeren der Karibik setzen.

Vor mehr als 20 Jahren begeisterte Microids strategie- und piratenbegeisterte Spieler mit Corsairs Gold, einem Spiel, das es ihnen ermöglichte, in die Rolle eines Freibeuters im Dienste Englands, Frankreichs oder Hollands zu schlüpfen und nach Ruhm und Reichtum zu streben.

In Corsairs: Battle of the Caribbean entwickelt sich das Echtzeitstrategie-Genre in der immer beliebter werdenden Welt der Piraten weiter. Das Spiel bietet den spannenden Kampagnen- und Abenteuermodus sowie einen neuen Gefechtsmodus, in dem die Spieler KI-Gegner im Solospiel herausfordern oder sich im Online-Multiplayer mit bis zu 4 Spielern messen können.

Elliot Grassiano, COO & DGA von Microids sagte: „Corsairs nimmt einen besonderen Platz sowohl im Genre als auch in der Geschichte von Microids ein. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Essenz des Spiels zu bewahren und gleichzeitig bedeutende Verbesserungen einzuführen, um diese kultige Franchise wiederzubeleben. Wir freuen uns darauf, diese Erfahrung neuen Spielern zugänglich zu machen und die Spannung für die nostalgischen Fans, die sich vor zwei Jahrzehnten auf das Abenteuer Corsairs eingelassen haben, neu zu entfachen.“

Über Corsairs: Battle of the Caribbean

Corsairs: Battle of the Caribbean gilt als eines der besten Strategiespiele mit Piratenthema und verbindet nahtlos taktische Kampf- und Managementelemente.

Die neue Handelsmechanik verlangt von den Spielern, dass sie ihre Flotte sorgfältig managen, um Handelsverhandlungen zu führen und ihre Handelspositionen zu verteidigen.

Mit der Möglichkeit, Schiffe aufzurüsten, einem Schatzkartensystem, einem verbesserten „Boarding“-Modus mit mehreren Soldatenklassen und der Teilnahme des Kapitäns an Schlachten bietet das Spiel ein tiefgreifendes Erlebnis.

Begebt euch auf eine aufregende Reise durch die stürmischen Gewässer der Karibik und befehligt eine beeindruckende Flotte, um feindliche Schiffe in den Kampf zu schicken.

Erkundet die exotischen Inseln der Karibik, hebt verborgene Schätze und rekrutiert fähige Besatzungsmitglieder, um eure Seestreitkräfte zu verstärken. Kämpft um die Vorherrschaft, indem ihr euch mit der französischen, dänischen, spanischen, britischen oder niederländischen Fraktion verbündet.

Taucht ein in die detaillierte und weitläufige offene Welt, die voller Möglichkeiten steckt, und setzt die Segel für das ultimative Piratenabenteuer!

Corsairs: Battle of the Caribbean wird im Jahr 2024 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht.