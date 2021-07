Autor:, in / CrossCode

Der CrossCode: A New Home DLC erscheint am 5. August für Xbox und PlayStation.

Deck13 gibt bekannt, dass CrossCode: A New Home am 5. August 2021 veröffentlicht wird. Der DLC erscheint für Konsolen, während die PC-Version bereits seit Februar erhältlich ist.

Mit A New Home weitet sich die Geschichte von CrossCode noch weiter aus. Die Geschichte beginnt direkt nach den Ereignissen des Maingames und die Spieler können endlich herausfinden, was mit Lea und all ihren geliebten Charakteren passiert ist. Die Zeit ist gekommen, um den Raid ein für alle Mal zu beenden.

Features:

Frische Inhalte, die den Spieler für ca. 8 – 10 Stunden unterhalten werden

Der größte Dungeon in der Geschichte von CrossCode

Neue herausfordernde Gegner und Bosskämpfe

Neue Musikstücke

Und natürlich: Das letzte Kapitel des Raids

