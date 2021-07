Autor:, in / ROBLOX

Es ist an der Zeit nach Hawkins in Indiana zurückzukehren und ein neues Abenteuer in Netflix‘ Stranger Things zu erleben: Starcourt Mall, jetzt auf ROBLOX für Xbox!

Betretet das berüchtigte Einkaufszentrum aus der dritten Staffel der Serie und erledigt Quests, um eine Retro-Kollektion von Avatar-Gegenständen mit Kostümen und Accessoires zu erhalten, die von euren Lieblingsfiguren und -tieren aus Stranger Things inspiriert sind.

Hier gibt es den Teaser-Trailer zu sehen: