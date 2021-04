ROBLOX: Adopt Me Stellt neuen Spielerrekord auf

ROBLOX bietet Entwicklern die Möglichkeit eigenständige Spiele und Erlebnisse innerhalb der ROBLOX-Plattform zu erschaffen. Eines der erfolgreichsten Projekte ist Adopt Me, ein Spiel bei dem Spieler aus Eiern geschlüpfte niedliche Kreaturen sammeln.

Adopt Me bricht regelmäßig gleichzeitige Benutzerrekorde auf der Plattform, wenn neue Inhalte veröffentlicht werden. So nun einmal mehr während der Veröffentlichung der neuesten Version geschehen, welche fast zwei Millionen zeitgleich angemeldete Spieler generierte.

Wie Entwickler Josh Ling auf Twitter mitteilte, waren im Verlauf des Starts des Ocean Egg-Updates am 17. April 1,92 Millionen Spieler gleichzeitig angemeldet. Zuvor lag der Rekord bei 1,78 Millionen.

Erst kürzlich schaffte es Adopt Me, als erstes ROBLOX-Spiel 20 Milliarden Spieler-Besuche zu verzeichnen. Das Sammelspiel wurde 2020 mit den Bloxy Awards für die meisten Besuche, die meisten gleichzeitigen Spieler und die höchste Gesamtspielzeit des Jahres ausgezeichnet.

Adopt Me has set a new World Record for most players online in a @Roblox game! Our Ocean Egg update earlier today peaked at 1.92 Million CCU, beating our previous record of 1.78 Million

Huge congrats to the whole team on this incredible achievement 💖 @PlayAdoptMe @TeamAdoptMe pic.twitter.com/6V4wv8fzYK

— Josh Ling @ Adopt Me! Studio (@tactful) April 16, 2021