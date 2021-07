CrossfireX: Entwickler-Update zum Multiplayer-Shooter

In einem Entwickler-Update zu CrossfireX gab Executive Producer Boo bekannt, dass das Team „hart an dem Titel arbeitet“ und einer dieser Bereiche die Verbesserung der grafischen Qualität der Maps in der Beta ist. Laut Boo soll der Multiplayer-Shooter noch in 2021 veröffentlicht werden, ohne ein genaues Datum zu nennen.

Es wurden drei neue Maps enthüllt: Babylon, Invasion und Babylon Lab:

In Babylon kämpfen die Spieler um Kontrollpunkte und bieten Platz für zwei Teams mit je 15 Spielern.

Invasion ist eine Map für den Spectre-Modus, auf der sich die Schwarze Liste unsichtbar machen und alle Global-Risk-Spieler aus dem Hinterhalt angreifen kann.

Babylon Lab bietet Platz für 16 Spieler und ist Teil des Infection Mode, in dem die Spieler gegen die Infizierten überleben müssen, die mit jedem Kill in den Rängen anschwellen.

Weiter wurde das Tactical Growth System vorgestellt, das es Spielern erlaubt, Upgrades wie erhöhten Schaden, Gesundheitsregeneration und ein taktisches Schild zu wählen, um einen Vorteil für eine einzelne Runde zu erlangen. Es wird jetzt in der dritten Phase einer Runde verfügbar sein, mit der Option, sich in einen legendären Söldner namens Boogieman zu verwandeln. Weitere Legendäre Söldner sollen zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.

CrossfireX – Map Aerial Tour: Babylon



CrossfireX – Map Preview: Invasion



CrossfireX – Map Preview: Babylon Lab