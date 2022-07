Cult of the Lamb: Tipps zum Aufbau des eigenen Kults

Autor:, in / Cult of the Lamb

„Kultspiel“ Cult of the Lamb gibt hilfreiche Tipps zum Aufbau des eigenen Kults.

In Cult of the Lamb von Massive Monster und Devolver Digital werdet ihr zum mächtigen Lamm, das vor dem Tod gerettet wurde und nun eine loyale Gefolgschaft im Namen seines Erretters aufbauen muss.

Hier sind ein paar Tipps, wie das mit dem Kult so reibungslos wie möglich funktioniert. Bald schon wird eure Herde zahllos sein!

Cult of the Lamb erscheint am 11. August. Verliert euren Glauben nicht und schaltet auch bei der nächsten Predigt wieder ein, um noch tiefer in das Spiel gezogen zu werden.