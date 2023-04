Cult of the Lamb: Großes Update erscheint am 24. April

Autor:, in / Cult of the Lamb

Die Herde wächst – Cult of the Lamb erhält am 24. April mit Relics of the Old Faith määähr Inhalt!

Gemeinschaft des Lammes freuet euch! Massive Monster und Devolver Digital verkünden, dass Relics of the Old Faith – das erste große Inhaltsupdate des preisgekrönten und zu Recht vergötterten Cult of the Lamb – am 24. April kostenfrei auf PC und Konsolen herniederkommen wird. Gelobet sei das Lamm.

Das Update beinhaltet eine vollkommen neue Post-Game-Storyline in der ein mysteriöses Wesen das Lamm mit Relikten ausrüstet, die einzigartige Effekte auslösen und die Kämpfe auf unterschiedlichste Weise verändern, und auf neu gestaltete Kreuzzüge entsendet.

Neue Zeremonien schalten weitere Relikte frei, die im Buch der Relikte gesammelt werden. Stück für Stück kämpft sich das Lamm mithilfe der Relikte durch die neue Geschichte, um zu erfahren, was es mit den drei Enten auf sich hat – spannend, mysteriös, absolut kultig!

Der Kampf wird zudem um schwere Angriffe erweitert, die es dem Lamm ermöglichen tiefer in das Unbekannte vorzudringen, wo noch schwerere Herausforderungen warten. Spielerinnen und Spieler werden all ihr Können einsetzen müssen, um nicht zu versagen.

Einen Kult zu leiten umfasst mehr, als Monster zu besiegen und Ungläubige zu bekehren. Deshalb beinhaltet Relics of the Old Faith auch eine Reihe an neuen Inhalten, die das tägliche Kult-Leben erleichtern. Geteilte Unterkünfte mit bis zu 3 Schlafplätzen lösen aufkommende Platzprobleme und in der Küche können die Gläubigen nun bis zu 30 Mahlzeiten für die Gemeinschaft kochen.

Ein wachsender Kult bringt jedoch nicht nur bei der Unterbringung der Lebenden Platzprobleme mit sich – in der neuen Krypta können die anfallenden Leichenberge stilvoll untergebracht werden. Und auch die neuen Schilder kombinieren Schönheit und Nutzen. An den Feldern platziert, sehen sie nicht nur schön aus, sondern sorgen durch die Überzeugungskraft des Lammes auch dafür, dass nur bestimmte Pflanzen angebaut werden.

Neue Formen für die Gläubigen bringt das Cult of the Lamb Update ebenfalls mit sich, darunter Dachse, Pinguine, Waschbären und mehr… Und weil das alles so schön ist, können die schönsten Erinnerungen des eigenen Kults nun auch mit dem neuen Foto-Modus für die Ewigkeit festgehalten werden.