Cult of the Lamb: Kostenloses Sins of the Flesh Update angekündigt

Sins of the Flesh wird das nächste große Update für Cult of the Lamb sein, welches kostenlos Anfang 2024 erscheinen wird.

Massive Monster kündigt das nächste große Update für Cult of the Lamb an. Der Entwickler gab dem Update den Namen „Sins of the Flesh“, es soll Anfang nächsten Jahres kostenlos erscheinen und neue Funktionen, Geschichten und mehr bringen.

Weiter ins Detail wollte man derzeit nicht geben. In den kommenden Wochen sollen Spieler aber mehr darüber erfahren.

In Cult of the Lamb schlüpfen die Spieler in die Rolle eines besessenen Lamms, das von einem ominösen Fremden vor der Vernichtung gerettet wurde, und müssen ihre Schuld begleichen, indem sie in seinem Namen eine treue Anhängerschaft aufbauen.

