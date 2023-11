Call of Duty: Modern Warfare III: Snaking 2.0-Exploit wird untersucht

Sledgehammer Games informierte darüber, dass man derzeit einen Exploit in Call of Duty: Modern Warfare III unter die Lupe genommen hat. Durch den Exploit ist es möglich zu Sprinten, während man auf dem Bauch auf dem Boden liegt.

Auf X (ehemals Twitter) zeigte der User PullzeCheck in einem Clip, wie die „Schlange“ über den Boden flitzt.

🚨 NEW MOVEMENT META 🚨

We're gonna call it Snaking 2.0 😈

Unfortunately for controller users, its Keyboard and Mouse only 😅 #MWIII pic.twitter.com/mxhiKBfWyt

— Pullze Check (@PullzeCheck) November 21, 2023