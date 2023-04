PlateUp!: Restaurant-Roguelite erscheint im Xbox Game Pass

Habt ihr die Lizenz zum Grillen? Yogscast Games und der Entwickler It’s Happening freuen sich, ankündigen zu können, dass der chaotische Restaurant-Roguelite PlateUp! diesen Oktober für Nintendo Switch, PS5 sowie die Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen erscheint.

Das Spiel bietet euch: Singleplayer, Lokal Co-op (1-4) und Online Co-op (1-4). In Zusammenarbeit mit Numskull Games werden auch physische Standard- und Sammlereditionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch entwickelt, während Xbox-Spieler sich darauf freuen können, dass das Spiel ab dem ersten Tag mit Game Pass auf Xbox und PC serviert wird und angehende Gastronomen auf Xbox Series X|S, Xbox One und im Windows Store direkt zum Start in die kulinarische Action einsteigen können.

Mit über 1 Million verkauften Exemplaren auf dem PC ist PlateUp! ein aufregendes Koch-Roguelite-Management-Spiel für 1 bis 4 Spieler, in dem die Spieler Gerichte kochen und servieren, ihre Restaurants gestalten und dekorieren und ihr kulinarisches Reich erweitern müssen.

Leitet euer Restaurant durch 15 chaotische Tage und darüber hinaus, indem ihr Gerichte kocht und Kunden bedient, um Geld zu verdienen, neue Ausrüstung freizuschalten und euer Lokal zu erweitern.

Kocht, serviert und verbessert euer kulinarisches Reich mit neuen Freischaltungen, Fähigkeiten und Gerichten an prozedural generierten Orten mit ständigem Fortschritt. Automatisiert eure Küche mit Hightech-Geräten und lasst sie den Teig einrollen.

Werdet ihr den Weg des Hefewiderstandes gehen, um einen kompletten Durchlauf zu überstehen, oder wird ein anderes Restaurant in die Kruste beißen?