PlateUp!: Würze klassischer Koop-Koch-Action

Yogscast Games und It’s Happening freuen sich, das Veröffentlichungsdatum für das Konsolendebüt von PlateUp! bekannt zugeben. Anfang nächsten Jahres, am 15. Februar, wird PlateUp! sein geliebtes kulinarisches Chaos auf PlayStation 4/5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch bringen.

Seht euch hier den brandneuen Trailer an:

PlateUp! verbindet nahtlos die Würze klassischer Koop-Koch-Action mit einer Prise permanenter Roguelite-Progression, bei der die Spieler köstliche Gerichte in ihren eigenen Restaurants zubereiten und servieren. Diese sich ständig weiterentwickelnden Restaurants basieren auf einer großen Auswahl an Gerichten, Geräten und Einrichtungsoptionen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Spieler ihr perfektes Restaurant auf Vordermann bringen können.

PlateUp! unterstützt außerdem bis zu 4 Spieler, sowohl online als auch lokal, was bedeutet, dass der Multiplayer-Wahnsinn vom Sofa aus, in der angespannten Umgebung eines Zuges oder sogar im Hinterzimmer des eigenen Restaurants genossen werden kann, wenn man darauf steht. Freunde und Familie müssen sich die Schürzen umbinden und die Spachtel bereithalten, wenn sie sich zusammentun, um ihr Geschäft über Wasser zu halten.

Mit über 10.000 Bewertungen auf Steam erfahren Konsolenspieler endlich, was es mit dieser sorgfältig gestalteten Konsolenausgabe auf sich hat. PlateUp! ist das perfekte Spiel für Neueinsteiger, also mach dich bereit, deine Kochmütze in den Ring zu werfen und dein Restaurant-Abenteuer zu starten.

Darüber hinaus ist die PlateUp! Collector’s Edition kann bereits vorbestellt werden. Sie soll den Spaß und die Hektik des Spiels widerspiegeln und enthält vier exklusive Minifiguren, die von den kultigen spielbaren Charakteren von PlateUp! Ebenfalls für alle physischen Ausgaben des Spiels bestätigt sind zusätzliche Charakterkosmetika, darunter 8 einzigartige Hüte (Katzenhut, Cowboyhut und mehr!) sowie 4 einzigartige Partikeleffekte.

PlateUp! wird zum Preis von £49.99 / €59.99 / $59.95 (UVP) (Collector’s Edition) und £34.99 / €39.99 / $39.95 (UVP) (Standard Edition) erhältlich sein. PlateUp! kann ab sofort vorbestellt werden und ist bei einer Reihe von Händlern weltweit erhältlich. Eine Xbox Demo ist ebenfalls erhältlich.