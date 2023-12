Batman: Arkham Knight: Robert Pattinsons Batman-Kostüm erhältlich

Das Robert Pattinsons „Batman“-Kostüm ist ab sofort auf allen Plattformen für Batman: Arkham Knight verfügbar. Falls ihr euch also in einem neuen Outfit in das Spiel stürzen möchtet, ist heute die beste Gelegenheit dazu.

