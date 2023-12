Showcase 2024: FarmCon 24 für Juli angekündigt

Publisher und Entwickler GIANTS Software pflegt die stetig wachsende Popularität seiner weltweit erfolgreichen Landwirtschafts-Simulator-Reihe: Fans tragen sich den Termin für das alljährliche Community-Event ab sofort im Kalender ein und sichern auch gleich ihre Tickets.

FarmCon 24 findet am Wochenende des 6. und 7. Juli 2024 auf dem Gelände des deutschen, international renommierten Landwirtschaftsherstellers und langjährigen Partners Fendt statt. Tickets sind über Eventbrite erhältlich.

Landwirtschafts-Simulator im Fendt Forum

Im Fendt Forum im bayerischen Marktoberdorf treffen sich Landwirtschafts-Simulator-Enthusiasten, talentierte Modder und beliebte Content Creator und feiern gemeinsam – dort, wo Fendt sich für die Zukunftstrends der Agrarindustrie positioniert und alle Traktoren entwickelt, produziert und vermarktet.

„Wir bedanken uns bei unserem langjährigen Partner Fendt für die Ausrichtung unserer jährlichen Community-Veranstaltung in ihrer Top-Location“, sagt Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. „Mit dieser geschätzten Partnerschaft, die tief in den Ursprüngen der Serie verwurzelt ist, wird diese FarmCon 24 eine ganz besondere Veranstaltung – denn wir blicken in die Zukunft und auf große Dinge, die im Landwirtschafts-Simulator-Universum bevorstehen. Wir freuen uns schon darauf, begeisterte Fans und engagierte Partner zu treffen.“