Landwirtschafts-Simulator 22: Jetzt auch am Kiosk erhältlich

Über die Warenregale örtlicher Spielehändler hinaus ist der Landwirtschafts-Simulator neben dem bereits erhältlichen Stickeralbum am Kiosk nun noch besser positioniert: Publisher und Entwickler GIANTS Software kündigt den sofortigen Verkaufsstart des offiziellen Landwirtschafts-Simulator-Magazins an. Eine digitale Version ist über die Farming Simulator Webseite verfügbar.

Auf insgesamt 52 Seiten berichten die Macher der weltbekannten Spielreihe im Quartalsrhythmus über das, was Fans und insbesondere junge Spielerinnen und Spieler bewegt: Informationen zu Neuheiten wie dem kürzlich angekündigten Landwirtschafts-Simulator 23, Tipps und Tricks direkt von den Profis hinter dem Spiel und vor allem: kuratierte Sammlungen der besten nutzergenerierten und vom Entwicklungsteam getesteten Mods, die zum Download im Landwirtschafts-Simulator 22 bereitstehen.

Leserinnen und Leser erfahren in persönlichen Interviews mehr über namhafte Influencer genauso wie Team-Mitglieder des Software-Unternehmens, und informieren sich in Technik-Reviews über Peripherie, welche die Bewirtschaftung virtueller Felder erleichtert. Auch Eventberichte von internationalen Auftritten des Unternehmens sowie der Farming Simulator League sind Teil des Magazins. Jede Ausgabe enthält außerdem ein besonderes Goodie. Enthalten in Ausgabe eins: ein Download-Code für den klassischen Porsche Diesel Junior 108-Traktor im Landwirtschafts-Simulator 22.

„Eine der größten Stärken der Marke Landwirtschafts-Simulator ist die außerordentliche Präsenz und positive Verkaufsresonanz im Einzelhandel”, kommentiert Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. „Darauf bauen wir weiter auf. Wir steigern nicht nur die Markensichtbarkeit mit einem hochwertigen Magazin für junge Zielgruppen – wir bieten unseren Fans auch eine tolle Gelegenheit, ihre Leidenschaft für den Landwirtschafts-Simulator mit uns auf völlig neue Art zu teilen.” GIANTS Software erstellt und publiziert das 52-seitige Magazin in sechs Sprachen in insgesamt zwölf Ländern – darunter Deutschland, Polen, Frankreich und Italien. „Wir freuen uns riesig über die Ausweitung unserer Publishing-Aktivitäten”, ergänzt Boris Stefan, Head of Publishing. „Mit all den anderen Neuheiten in unserer Pipeline bieten wir unseren bestehenden und angehenden Fans ein immer weiterwachsendes Universum.”

Das offizielle Landwirtschafts-Simulator Magazin ist mit der ersten Ausgabe ab sofort am Kiosk sowie als Digitalausgabe im offiziellen Webshop von GIANTS Software via farming-simulator.com erhältlich. Eine zweite Ausgabe erscheint im Sommer.