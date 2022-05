Cyberpunk 2077: Inhalte der ersten Erweiterung anscheinend bekannt

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 hatte einen äußerst holprigen Start, besonders für Konsolen der letzten Generation. Auch, wenn der erste Eindruck für immer bleibt, darf man auf Besserung hoffen, z.B. durch eine umfangreiche Erweiterung im nächsten Jahr.

Mit einem kürzlichen Update wurden zahlreiche Dialogdateien der ersten Cyberpunk 2077 Erweiterung, fälschlicherweise schon in das Spiel gepatcht. Anhand dieser Dialogdateien kann man schon erahnen, welchen Umfang das Add-On haben wird.

Die Dialoge deuten darauf hin, dass es sieben Hauptmissionen und weitere Nebenmissionen geben wird. Außerdem wird es sich wohl überwiegend um einen Charakter namens Songbird drehen.

Aus den Dialogen gehen auch mindestens zwei Bereiche hervor, die es zwar schon in der Open-World gibt, welche aber bisher unzugänglich waren. Die Missionen werden den Spieler demnach wohl in den Sport Dome und in die Combat Zone führen.

Zuletzt lässt sich noch vermuten, dass die Erweiterung Einfluss auf das Spielgeschehen des Hauptspiels hat, da es hierzu am Ende eine Verbindung gibt.

Entwickler CD Projekt Red hat sich noch nicht offiziell zum Termin oder Inhalt der Erweiterung geäußert, außer dass es im Jahr 2023 so weit sein soll.

Wie üblich sind Informationen aus solchen Leaks, Gerüchte und mehr, mit einer gewissen Skepsis zu betrachten.