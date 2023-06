Cyberpunk 2077: Interview mit Keanu Reeves und mehr

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Schaut euch hier noch einmal das Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Interview mit Keanu Reeves von der Xbox Games Showcase Extended an.

Zwei neue Videos zu Phantom Liberty, der kommenden Erweiterung von Cyberpunk 2077, sind jetzt verfügbar. Das Interview mit Keanu Reeves, der seine Rolle als Johnny Silverhand wieder aufnehmen wird, sowie die Einführung in den Schwarzmarkt von Night Citys gefährlichstem Bezirk, Dogtown, wurden Anfang Juni auf dem Xbox Games Showcase Extended uraufgeführt.

Beide Featurettes sind nun als eigenständige Videos verfügbar, mit einer Auswahl an mehrsprachigen Untertiteln, die es noch mehr Spielern aus der ganzen Welt ermöglichen, in die Umgebung von Phantom Liberty einzutauchen, bevor es am 26. September erscheint.

Im ersten Video spricht Keanu Reeves über Dogtown, wo sich der Großteil der Geschichte der Erweiterung abspielt, und zeichnet ein Bild des zerstörten, ummauerten Bezirks, der nicht mehr unter der Gerichtsbarkeit von Night City steht und in dem das Verbrechen und die zwielichtigsten Geschäfte blühen.

Reeves spricht auch über seine Darstellung von Johnny Silverhand sowie über den Umgang des rebellischen Rockers mit einigen der neuen Charaktere, die in Phantom Liberty zur Besetzung stoßen, darunter der FIA-Agent Solomon Reed, gespielt von Idris Elba.

Das zweite Video, das heute veröffentlicht wurde, ist eine virtuelle Tour durch den Schwarzmarkt von Dogtown – eines der vielen Gebiete in Phantom Liberty, die die Spieler besuchen können. Das Video wird von Paweł Sasko von CD PROJEKT RED, dem Quest Director der kommenden Erweiterung, gesprochen, der weitere Details zu diesem einzigartigen Ort sowie zu anderen neuen Inhalten, die die Spieler in Phantom Liberty erwarten können, erläutert.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26. September 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, und PC (GOG, Steam, Epic Games Store).