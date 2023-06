Story of Seasons: A Wonderful Life: Neue Lebenssimulation verfügbar

Marvelous Europe hat heute Story of Seasons: A Wonderful Life für PlayStation 5, Xbox Series X|S und das Nintendo Switch-System in veröffentlicht.

Story of Seasons: A Wonderful Life ist eine Neuinterpretation des bei den Fans beliebten STORY OF SEASONS (Bokujo Monogatari in Japan) und fügt dem Spiel moderne Grafiken und Design-Updates hinzu, um das ursprüngliche Erlebnis für erfahrene Fans zu verbessern und gleichzeitig jüngere Fans für das beliebte Landwirtschafts-/Lebenssim-Genre zu begeistern.

„Es war uns eine Ehre, an der Neuauflage eines so beliebten Klassikers wie Story of Seasons: A Wonderful Life zu arbeiten“, so Rika Hoshina, Director für Story of Seasons: A Wonderful Life, „Jeder im Entwicklungsteam hat sein Herz daran gehängt, die Magie wieder einzufangen, die so viele von uns bei der Veröffentlichung des Originalspiels verzaubert hat. Wir hoffen, dass STORY OF SEASONS-Fans auf der ganzen Welt, alte und neue, ihre Zeit im Forgotten Valley genießen, wo jeder willkommen ist.“