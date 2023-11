Cyberpunk 2077: Marke soll sich wie The Witcher-Reihe entwickeln

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Entwickler CD Projekt RED wünscht sich für die Cyberpunk-Marke eine Entwicklung im Stil der The Witcher-Reihe.

Mit der kürzlich veröffentlichten Phantom Liberty-Erweiterung und Update 2.0 brachte CD Projekt RED die Arbeiten am einst mehr als holprig gestarteten Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 zu einem versöhnlichen Ende.

Nun liegt der Fokus des polnischen Entwicklerstudios auf anderen Projekten, zu denen mit „Project Orion“ auch ein Nachfolger zu Cyberpunk 2077 gehört, der sich zurzeit in der Konzeptionsphase befindet.

In einem Interview mit PC Gamer spricht Narrative Director Igor Sarzynski über die Zukunft der Cyberpunk-Marke und gibt an, dass man sich eine ähnliche Entwicklung wie bei der The Witcher-Reihe erhoffe:

„Denkt an die The Witcher-Spiele und wie sehr sie sich mit jedem Teil verändert haben. Wir wollen hier eine ähnliche Entwicklung.“ „Cyberpunk 2077 war unser erster Vorstoß in eine futuristische Sci-Fi-Welt mit einer Menge neuer Spielmechaniken, erzählerischem Ton, Themen und künstlerischem Ansatz. Einiges davon funktionierte fast auf Anhieb, wie zum Beispiel die Grafik, das Stadtdesign, die Musik, das interaktive Szenensystem und die Spielstile.“ „Andere Aspekte wie die Charakterentwicklung, die Interaktivität der NPCs und die Optimierung brauchten mehr Zeit, um richtig zu funktionieren. Das ist ganz normal; es ist unmöglich, alles beim ersten Versuch zu schaffen.“ „Jetzt, wo alle Spielelemente ausgereift sind und gut funktionieren, werden wir uns darauf konzentrieren, sie noch enger miteinander zu verknüpfen und ein kohärentes, umfassendes Spielerlebnis zu schaffen.“