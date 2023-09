Dark Atlas: Infernum: SelectaPlay übernimmt Publishing

Publisher SelectaPlay lädt zu einer Reise in die Welt von Dark Atlas ein: Infernum dem First-Person-Horror-Survival-Spiel von Entwickler Night Council Studio. SelectaPlay übernimmt die weltweite Veröffentlichung von Dark Atlas: Infernum für Xbox- und PlayStation-Konsolen sowie für PC über Steam im Jahr 2024.

Nach einer Reihe heftiger elektrischer Stürme tauchen plötzlich geisterhafte humanoide Gestalten in Wohnzimmern, auf den Straßen, in Parks, Geschäften und in Kirchen auf. Sie bewegen sich nicht. Sie sprechen nicht. Sie reagieren nicht. Wissenschaftler sind verblüfft, aber die wahren Zauberer unserer Zeit hatten Visionen, Albträume und Vorahnungen, in denen die Welt zusammenbricht, Tyranneien um sich greifen und Sekten, Geheimorganisationen und dämonische Kulte einen Weg suchen, die Kontrolle über die Überreste der Menschheit zu erlangen.

Dark Atlas: Infernum ist Teil des spielbaren Line-ups von SelectaPlay auf dem kommenden Indie Dev Day vom 8. bis 10. September in Barcelona, Spanien. SelectaPlay wird auf dem Event sechs neue Titel vorstellen, darunter das bereits angekündigte psychologische First-Person-Horror-Erlebnis Luto, das süchtig machende Puzzlespiel Bubble Ghost Remake, das erzählerische First-Person-Adventure Inner Ashes und den 2D-Action-Plattformer Morkull Ragast’s Rage. Der letzte Titel des Indie Dev Day wird im Laufe dieser Woche bekannt gegeben.

Über Dark Atlas: Infernum

Ihr seid Natalia Asensio, ehemalige Großmeisterin des ältesten okkulten Ordens des Westens: der Rat der Nacht. Und während alles brennt und der Himmel Risse bekommt, müsst ihr in die Abgründe eures Geistes hinabsteigen, die Pfade der Hölle beschreiten und Antworten auf alle Fragen suchen.

Entschlüsselt eure Erinnerungen, widersteht dem Einfluss der rätselhaften Figur, die als „Das Wort“ bekannt ist, und findet euren Weg aus dem Labyrinth, in dem ihr gefangen seid. Tut es, bevor diejenigen, deren Ziel es ist, diese neue apokalyptische Welt zu kontrollieren, es schaffen. Tut es, bevor sie einen Weg finden, die Corona Radiata neu zu schmieden, das Grimoire, das ihnen die ultimative Macht verleihen wird. Und vor allem, tut es, bevor… ihr derjenige seid, der ihnen sagt wie.

Features

Einzelspieler-Survival-Horror in der First Person mit einer dunklen, verstörenden Geschichte.

Das Gameplay ist durchdrungen von psychologischem Horror, Stealth und Rätseln.

Starker erzählerischer Inhalt: eine Originalgeschichte aus der Saga Radiata, dem von Álvaro Aparicio geschaffenen literarischen Universum, das Bücher, Podcasts und andere erzählerische Formate umfasst und in das die Meta-Anthologie des Horrors Dark Atlas integriert ist.

Die spanische Sprachbesetzung wird angeführt von Alberto „Láudano“ Martínez, der Stimme des beliebten spanischen Podcasts Noviembre Nocturno.

Ein eindringlicher Original-Soundtrack wurde komponiert, um die düstere Erzählung zu begleiten.

Mit Original-Sammelgegenständen und Steam-Erfolgen, damit ihr jeden Winkel erkunden könnt … wenn ihr euch traut.

Dark Atlas: Infernum wird im Jahr 2024 für PC über Steam, PlayStation und Xbox-Konsolen veröffentlicht. Wünscht euch das Spiel jetzt auf Steam und PlayStation.