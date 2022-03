Dark Fracture: Psychologischer Horror auf der Leichenfarm beginnt 2022

Das Horrorspiel Dark Fracture führt Spieler in diesem Jahr auf eine Leichenfarm und damit in den Wahnsinn.

Entwickler Twisted II Studio plant in diesem Jahr die Veröffentlichung von Dark Fracture für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC.

Im psychologisch-kosmischen Horrorspiel erkunden Spieler in der First Person-Perspektive eine sich ständig verändernde Welt. Ihr stellt euch der inneren Aufruhr und dem Chaos eures Charakters und wandelt dabei am Rande des Wahnsinns.

Handlung von Dark Fracture

Dark Fracture spielt in den späten 90er Jahren in einer abgelegenen, bewaldeten Region in den ländlichen USA. Ihr schlüpft in die Rolle von Edward, einem Angestellten einer Leichenfarm, der von seiner Vergangenheit geplagt wird und nur in der Medizin, die ihm hilft, den Tag zu überstehen, Trost findet.

Edward ist kaum in der Lage, mit seinen persönlichen Problemen fertig zu werden, die durch sein Leben in der Einsamkeit noch verstärkt werden. Er gibt sich tapfer und steht jeden Tag pflichtbewusst zur Arbeit auf. Seine Routine dient ihm als einziger Anker, doch tief in seinem Inneren brodelt es…

Eines Nachts, während der gefürchteten Mitternachtsschicht, führt eine Kette von beunruhigenden Ereignissen dazu, dass Edward immer mehr den Bezug zur Realität verliert. Das Gefüge seiner Welt scheint sich zu entwirren und zu verdrehen. Sein Zuhause der letzten Jahre wird ihm unter den Füßen weggezogen. Die grausame Hand des Schicksals stößt ihn einmal mehr in die Katastrophe. Eine Katastrophe, die Edwards Zuhause in Schatten zu hüllen droht.

Ist es nur sein Verstand, der ihm Streiche spielt? Oder gibt es vielleicht wirklich etwas Dunkles, das sich an seine Fersen heftet und ihn in die Tiefe zu ziehen droht? Der Entwickler verlässt sich darauf, dass ihr es herausfindet: Die Entscheidungen, die ihr trefft, werden den Ausgang seiner erschreckenden Geschichte bestimmen. Er ist gefangen zwischen einer Welt des Schreckens, die von den Werken eines H.R. Giger inspiriert ist, und der unfreundlichen Realität der Leichenfarm, aus der er stammt. Überlebt in Dark Fracture einen doppelten Albtraum!

Wir haben euch die einen aktuellen Trailer und drei zuvor veröffentlichte Teaser zum Spiel eingebunden.