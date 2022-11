DARQ: Complete Edition: Ultimate Edition mit vielen Extras im Handel

Feardemic, Unfold Games und PLAION freuen sich, die Veröffentlichung der von der Kritik hochgelobten DARQ: Ultimate Edition bekannt zu geben. Diese Edition ist eine exklusive physische Ausgabe und ist für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S erhältlich.

Die Ultimate Edition enthält neben den beiden DLCs (The Crypt & The Tower) ein 16-seitiges Artbook und 9 Sticker, damit die Spieler ihre Liebe zu DARQ zeigen können. Diese Edition enthält auch digitale Versionen des OST sowie den grafischen Roman „DARQ Dream Journal“, der die wahre Bedeutung von Lloyds Eskapaden in der Welt der Albträume beleuchtet.

Über DARQ:

DARQ ist ein 2,5-D-Side-Scroller, der die Geschichte von Lloyd erzählt, einem Jungen, dem bewusst wird, dass er träumt. Sein Traum verwandelt sich schnell in einen Albtraum, aus dem er nicht entkommen kann. Während er die dunkelsten Ecken seines Unterbewusstseins erkundet, lernt Lloyd wie er den Albtraum überleben kann, indem er die Gesetze der Physik zu seinem Gunsten manipuliert und macht sich damit das fließende Gewebe seiner Traumwelt zu eigen.

Lloyd muss nicht nur Rätsel lösen, die der Schwerkraft trotzen, sondern auch seine Raffinesse einsetzen um Gegner zu überwinden. Er hat keine Chance einen direkten Angriff zu gewinnen, denn die Kreaturen seines Traums sind stärker und schneller als Lloyd selbst, deswegen muss er sich auf eine sorgfältige Planung verlassen, um nicht entdeckt zu werden.

Funktionen:

Psychologischer Horror, der auf einen langsamen Aufbau mit einer unheimlichen Atmosphäre setzt, nicht auf Blut und Gewalt, und in einem luziden Traum inszeniert wird.

Einzigartiger Kunststil und detaillierte Umgebungen zum Erkunden.

Sounddesign von Bjørn Jacobsen, bekannt für seinen Beitrag an Spielen wie Cyberpunk 2077 und Hitman.

Rätsel, bei denen die Gesetze der Physik verändert werden (inklusive dem Gehen an Decken und Wänden) und die Traumwelt manipuliert wird (Dinge verschieben, Räume drehen). Zusätzlich müssen Feinde umgangen, und Objekte gesammelt und verwendet werden.

Finden von verborgenen Geheimnissen (optional, nur für Hardcore-Spieler)

DARQ wurde mit zahlreichen Preisen und Nominierungen aus der gesamten Branche ausgezeichnet, darunter „Spiel des Jahres“ beim Overcome Festival und ein Webby Award 2022 für Independent Creator. DARQ wurde laut Metacritic auf Platz 42 der meistgeteilten PC-Spiele des Jahres 2019 gewählt.

DARQ: Ultimate Edition ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S bei allen großen Einzelhändlern erhältlich.