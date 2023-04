De-Exit: Eternal Matters: Der Tod ist nicht das ultimative Ende

Das narrativ-cineastische Adventure-Game DE-EXIT – Eternal Matters wurde für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Der preisgekrönte internationale Publisher von Endling – Extinction is Forever HandyGames und der in Barcelona ansässige Entwickler von SandBloom Studio lassen die Spieler in DE-EXIT – Eternal Matters in einer surrealen Voxel-Welt wieder auferstehen, um ihnen zu zeigen, dass der Tod nicht das ultimative Ende ist.

Beeinflusst von Kulturen aus aller Welt, lädt DE-EXIT die Spieler dazu ein, die Bedeutung von Leben, Tod und Jenseits zu erkunden. Auf der Ebene der Erinnerung werden die Spieler Geheimnisse jenseits aller physischen Grenzen aufdecken und herausfinden, was sie dort erwartet.

Erlebt eine herzergreifende Ode an das Leben, trefft auf Freunde, die euch auf eurer Reise begleiten, und entkommt knöcherigen Gegnern, die euch auf eurem Weg aufhalten wollen. Durchquert raue und eisige Umgebungen und findet Trost in der Wärme des Nexus — dem letzten sicheren Hafen.

Mit seinem Fokus auf eine cineastische Einzelspieler-Geschichte wird DE-EXIT die Spieler herausfordern, ihre Stealth-Fähigkeiten zu verbessern und ihre Umgebung zu analysieren, um Rätsel zu lösen und den untoten Skeletten zu entkommen, die die Welt bevölkern.

Obwohl die Spieler die Welt als einfaches Skelett betreten, werden sie sich schon bald als Retter herausstellen, mit einer Rüstung, die ihre Reise durch das Jenseits symbolisiert.

Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen: