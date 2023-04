Kingdom Come: Deliverance: Entwickler sucht Cinematic Designer für neues Projekt

2018 veröffentlichte Warhorse Studios Kingdom Come: Deliverance und erntete trotz eines schwierigen Starts mit vielen Bugs und Problemen großes Lob für einen äußerst realistischen Ansatz und die verzweigte Geschichte des Spiels. Insgesamt wurde das Rollenspiel seit dem Start fünf Millionen Mal verkauft.

Aktuell arbeitet das Studio an einem neuen, noch unangekündigten Projekt, für das man nach Verstärkung in Form eines Cinematic Designers sucht. Dieser soll sich um die Erstellung von „Cutscenes in AAA-Qualität voller Humor, Action, Nervenkitzel und allgemein einzigartigen Momenten, die man in anderen Spielestudios nicht zu sehen bekommt“ kümmern.

Auch Erfahrung mit der CryEngine Sandbox oder einer ähnlichen Spiele-Engine wird vorausgesetzt. Da auch Kingdom Come: Deliverance auf die CryEngine setzte, könnte es sich bei dem Projekt um einen direkten Nachfolger handeln. Auch ein neues Open-World-Spiel ohne Bezug zu Kingdom Come kann nicht ausgeschlossen werden.