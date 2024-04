Kingdom Come: Deliverance: Ankündigung der Fortsetzung möglich

Aktuell machen Gerüchte die Runde, dass Entwickler Warhorse Studios in Kürze Kingdom Come: Deliverance 2 ankündigen wird.

Erst vor kurzem kündigte Entwickler Warhorse Studios via X an, in der kommenden Woche ihr nächstes Projekt vorzustellen.

Am 18. April um 20:00 Uhr deutscher Zeit soll die Ankündigung erfolgen.

Das tschechische Studio ließ bislang noch nicht durchblicken, um was für ein Spiel es sich hierbei handeln könnte. Zahlreiche Branchen-Insider hingegen äußerten sich bereits zur Ankündigung und streuten erste Gerüchte.

Demnach erklärte unter anderem Tom Henderson, dass Warhorse Studios aktuell am Nachfolger zu Kingdom Come: Deliverance arbeitet. Auch Insider billbil-kun bestätigte diese Gerüchte via X. Abseits davon veröffentlicht Gematsu unlängst einen Bericht, der ebenfalls über die Existenz von Kingdom Come: Deliverance 2 spekuliert. Laut diesem soll ein Werbevideo zum Spiel vor kurzem in Kutná Hora (Tschechien) gedreht worden sein.

Ob Warhorse Studios tatsächlich am Sequel zu Kingdom Come: Deliverance arbeitet, erfahrt ihr dann in der kommenden Woche hirr auf XboxDynasty.de.

Kingdom Come: Deliverance wurde im Februar 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.