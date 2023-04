Immortals of Aveum: Entwickler arbeitete einige Zeit an Multiplayer-Modus

Autor:, in / Immortals of Aveum

Entwickler Ascendant Studios arbeitete einige Zeit an einem Multiplayer-Modus für den kommenden Fantasy-Shooter Immortals of Aveum.

Der von den Ascendant Studios in Zusammenarbeit mit Electronic Arts entwickelte Fanatsy-Shooter Immortals of Aveum legt sein Augenmerk auf eine cineastisches Einzelspieler-Kampagne mit bis zu 25 Stunden Spielzeit.

Auch ein Multiplayer-Modus scheint nicht ausgeschlossen zu sein, wie Ascendant-CEO und Creative Director Bret Robbins in einem Interview verrät. Laut ihm habe man über eine solche Möglichkeit nachgedacht und sogar einige Zeit in Arbeiten an einem Multiplayer investiert:

„Wir haben einige Zeit damit verbracht, über [einen Multiplayer] nachzudenken, ganz sicher. Wir haben vielleicht auch etwas Zeit damit verbracht, daran zu arbeiten. Aber wir sind noch nicht bereit, über so etwas zu sprechen. Wir konzentrieren uns im Moment voll und ganz auf das Einzelspieler-Erlebnis.“

Immortals of Aveum erscheint am 20. Juli 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Unsere ersten Eindrücke gibt es in der Vorschau.