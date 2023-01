Dead Cells: Erstes Gameplay aus dem Return to Castlevania DLC

Autor:, in / Dead Cells

Ein Teaser zum Return to Castlevania DLC für Dead Cells zeigt erste Spielszenen.

Seit der Veröffentlichung von Dead Cells im Jahr 2018 hat Motion Twin sein Roguelike-Metroidvania-Spiel regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert.

Zuletzt kündigte der Entwickler im Dezember den DLC Return to Castlevania an. Darin machen sich Spieler an der Seite von Richter Belmont und Alucard daran, Dracula aufzuspüren und zu töten.

Für den Premium-DLC, der im ersten Quartal 2023 zum Preis von 9,99 Euro erscheinen wird, ist jetzt ein Teaser mit ersten Spielszenen erschienen.