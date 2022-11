Dead Cells: Kostenloses Indie-Crossover bringt neue Waffen und Outfits

Das neuste Update für Dead Cells bringt ein weiteres Crossover mit mehreren Spielen.

Das jetzt auch für Konsolen erhältliche Update „Everyone is Here Vol. II“ fügt dem Spiel Waffen, Fähigkeiten und Skins aus den bekannten Indie-Spielen Terraria, Risk of Rain, Hotline Miami, Shovel Knight, Katana ZERO und Slay the Spire hinzu.

Unter anderem gibt es ein Outfit und die Waffe „King Scepter“ aus Shovel Knight. Einen Baseballschläger und das Bomber-Outfit hingegen aus Hotline Miami. Hinzu gesellen sich noch sechs weitere Lore-Räume.

Die kostenlosen neuen Inhalte zeigt euch der Entwickler im Trailer: