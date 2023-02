Dead Cells: Termin und Trailer zum Return to Castlevania DLC

Autor:, in / Dead Cells

Schaut euch brandneue Spielszenen aus dem Dead Cells DLC Return to Castlevania im Gameplay-Trailer an.

Nicht nur neue Spielszenen aus dem kommenden „Return to Castlevania“-DLC zeigt Motion Twin im neuen Trailer zu Dead Cells. Mit dem 6. März 2023 hat der Entwickler auch gleich den Termin zur Rückkehr in Schloss für Xbox, PlayStation, Nintendo und PC in Stein gemeißelt.

„Ein Tor zu einem beeindruckenden Schloss ist plötzlich aufgetaucht, und ein imposanter Krieger namens Richter bittet euch, ihm zu helfen, das große Böse darin zu besiegen. Mehr durch das Versprechen neuer Beute als durch moralische Pflichtgefühle angelockt, macht ihr euch auf den Weg durch das Gelände und die Gänge des gotischen Schlosses, um diesen mysteriösen Dracula zu finden und zu töten …“